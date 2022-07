Mutmaßliche türkische Spione in Tirol festgenommen

Im Zuge von Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) sind bereits am 20. Juni in Tirol drei mutmaßliche türkische Spione vorübergehend festgenommen worden. Diese stehen in Verdacht, Informationen über in Österreich lebende türkische bzw. türkischstämmige österreichische Staatsangehörige an den türkischen Nachrichtendienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) übermittelt zu haben.