App für Freiwillige soll Koordination erleichtern

Ehrenamtliche fordern mehr Flexibilität

So engagieren sich aktuell 560.000 Steirer und Steirerinnen ehrenamtlich – etwa in Vereinen oder Einsatzorganisation. Doch nicht mehr alle wollen sich an einen Verband binden, viel eher geht der Trend hin zu spontanem und projektbezogenem Engagement. Die neu geschaffene App von Land Steiermark und Landentwicklung trifft damit den Zeitgeist.