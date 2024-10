S-Link wird zum Kampf der Generationen

Heinz Schaden und Co. wittern ein Milliarden-Grab

Für Heinz Schaden ist die geplante, teils unterirdische Verlängerung der Lokalbahn bis nach Hallein schlicht „Unfug“. Die Kosten seien weder für das Land noch die Stadt zu stemmen. Salzburg drohe die Pleite. Er appellierte an alle Bürger, bei der Befragung am 10. November gegen den S-Link zu stimmen. Sein früherer Amtskollege Josef Dechant witterte im Konzept der Projektverantwortlichen „Nebelgranaten“. Die neue Bahn würde speziell für Pendler „keine Verbesserungen“ bringen. Noch deutlicher wurde Gerhard Buchleitner: „Wir sind keine Altpolitiker, die hinein gschaftln möchten. Aber die massiven Baukosten stehen in keiner Relation zum Nutzen.“ Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) habe sich mit dem S-Link „mit guten Absichten verrannt“. Sollte das Projekt tatsächlich kommen, könne man künftig wohl „nicht einmal mehr ein Budget stemmen.“ Denn: Die jährlichen Folgekosten für Wartung und Instandhaltung der S-Link-Züge seien exorbitant hoch.