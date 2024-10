„Frauen leisten mehr, um akzeptiert zu werden!“

An einem einzigen Tag fuhr die Vorarlbergerin Nadine Wallner fünf Freeride-Abfahrten am Arlberg und legte dabei insgesamt 3000 Höhenmeter zurück. Warum sie ihren „Hausberg“ so schätzt und was es braucht, um sich als Frau im Extremsport zu behaupten, erzählt sie im Gespräch mit Krone+.