„Fouls gegen Andi Babler aus den eigenen Reihen“

Noch am Sonntagabend begann in der steirischen SPÖ das große Messerwetzen. Aber nicht, um am Sessel des Vorsitzenden zu sägen, nein, die Attacken einiger Roter richteten sich gegen deren sogenannte Parteifreunde. Einige Genossen hätten Andreas Babler nämlich so übel mitgespielt, dass er quasi gar nicht anders konnte, als das desaströse Ergebnis bei der Nationalratswahl einzufahren.