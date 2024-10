Grünen-Politikerin kontert Stermann und Grissemann

Schoch wehrt sich

Mit dieser Interpretation hat Sandra Schoch allerdings keine Freude. In einem offenen Brief via der Plattform „X“ (vormals Twitter) wendete sie sich nun direkt an das Kabarettisten-Duo: „Meine vermeintlichen Ausspracheprobleme haben nichts mit dem Bregenzer Dialekt zu tun. Tatsächlich sind sie eine Folge einer neurologischen Stimmstörung, die als spasmodische Dysphonie vom Adduktor-Typ bekannt ist. Diese Erkrankung verursacht unwillkürliche Verkrampfungen der Kehlkopfmuskulatur und beeinträchtigt den Sprechvorgang massiv. Was für Sie wie ,weinerliches’ Sprechen wirkt, ist in Wirklichkeit ein offener Kampf vor der Kamera, verständlich sprechen zu können“, erklärt Schoch.