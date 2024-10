Firmeninsolvenzen nahmen heuer um 11 Prozent zu

Laut Alpenländischem Kreditorenverband gab es in Salzburg im Bereich Handel und Kfz-Reparatur die meisten Firmenpleiten. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Baugewerbe und die Sparte Beherbergung und Gastronomie. Fast ein Drittel der aufgehobenen Insolvenzen endeten mit der Annahme eines Sanierungsvorschlags. In 18 Fällen (16,98 Prozent) wurde an die Gläubiger überhaupt keine Quote ausgeschüttet.