„Der Termin für Knie-Operation ist in zwei Jahren“

Eine 83-jährige Patientin mit Knieschmerzen gab nach 3,5 Stunden Ausharrens im Spital in Linz auf und ließ sich, ohne einen Arzt gesehen zu haben, wieder heimbringen. Braucht sie ein „neues Knie“, muss sie viel länger ausharren – bis zu zwei Jahre! Die „Krone“ hat sich angesehen, wie lange Sie in welchem Spital in OÖ auf welche OP warten müssen!