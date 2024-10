Dirt Park in Kalvarienberg-Nähe sorgt für Aufsehen

In Neusiedl am See soll ein „Dirt Park“ entstehen. Aber was ist das überhaupt? Im Grunde, eine naturnahe Fahrrad-Geländestrecke, gebaut aus Lehm. Die verschiedenen Erdbau-Sprünge sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. In Neusiedl am See gibt es seit einiger Zeit die „laketownRiders“, eine Truppe rund um Rene Königshofer, die sich dem Radsport verschrieben hat. „Von ihnen kam auch die Anfrage, ob wir einen Dirt Park errichten könnten“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm.