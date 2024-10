Mord in NÖ: Fahndung nach Täter läuft noch

Eine schreckliche Bluttat ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Zistersdorf im Weinviertel. Ein Slowake soll der Frau im Halsbereich mehrere massive Schnittverletzungen zugefügt haben. Die leblose Frau war in einem Weingarten im Ortsteil Gösting entdeckt worden. Trotz des alarmierten Notarztes kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Die 65-Jährige verstarb noch vor Ort.