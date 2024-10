Pädophiler (38) „urlaubt“ mit 13-Jähriger: U-Haft!

Ein 38-jähriger Deutscher soll sich im Internet als 18-Jähriger ausgegeben und so das Vertrauen einer 13-Jährigen gewonnen haben. In der Folge soll es auch zu Treffen und sexuellen Handlungen gekommen sein. Während eines „Urlaubs“ flog der Pädophile nun auf, weil ein Zeuge misstrauisch wurde. Der 38-Jährige sitzt derzeit in U-Haft.