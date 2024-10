Netanyahu, der große Held

Netanyahu hatte die Hamas unterschätzt, gedacht, er könne die Islamisten kaufen, indem er zuließ, dass das Golfemirat Katar monatlich bis zu 35 Millionen Dollar in dicken Koffern in den Gazastreifen bringen ließ. Geld, das als Entwicklungshilfe gedacht war, und von dem Netanyahu sich nicht Frieden, aber doch zumindest Ruhe versprach. Tatsächlich wurden die Millionen von der Hamas aber nur in Waffen und Terrorinfrastruktur investiert.