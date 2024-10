Schweiger: „Mit dem Kampf kommt der Erfolg“

Mit zwei Niederlagen starteten die PSVBG-Volleygirls in die neue Erstliga-Saison. Nach dem 1:3 bei TI-Volley kann Ingrida Schweiger aber wieder besser schlafen. „Wir haben schon in der Trainingswoche davor gezielt gearbeitet, hat es Klick gemacht“, erzählt die Trainerin von ihrer neuen Truppe. Die nun am Sonntag in Rif (16) mit Sokol/Post den nächsten dicken Brocken vorgesetzt bekommt. „Uns ist klar: Immer kämpfen, dann kommt auch der Erfolg.“