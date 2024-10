Pflegerin festgehalten: Vier Freisprüche in Tirol

„Es war eine Sauerei“

Diese habe sie zwar in weiterer Folge widerrufen, jedoch sei nicht klar, auf welche Weise sie dies getan habe. „Dass sie es von Anfang an sagte, dass sie es nicht will, lässt sich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen“, sagte der Richter. „Es war eine Sauerei, aber nicht jede Sauerei ist strafrechtlich relevant“, schloss Menardi.