„Fesselskandal“: Nun ermittelt Staatsanwaltschaft

Im Fall der von Arbeitskollegen fixierten Pflegerin im Krankenhaus in Hall in Tirol, die „Krone“ berichtete, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts der Freiheitsentziehung und geschlechtlicher Nötigung. Vier Pfleger sollen die Frau am OP-Tisch fixiert haben, das Krankenhaus Hall suspendierte als Konsequenz diese Mitarbeiter. Nun könnten weitere Konsequenzen folgen.