Luftangriff erfolgreich? Rätselraten um Hamas-Chef

Mächtigster Hamas-Chef abgetaucht

Israel hat in den letzten Monaten gezielt Tunnel in Gebieten bombardiert, in denen Sinwar vermutet wurde, aber es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass er getroffen wurde. Es sei aber eine der „Optionen“ heißt es aus Militärkreisen - der Verbleib Sinwars werde nach wie vor geprüft.