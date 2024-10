Hörl: Keine Kompromisse, nur um Kanzler zu retten

Ergebnis sei „beeindruckend“

Der 67-Jährige zeigte sich jedenfalls mit seinem Vorzugsstimmenergebnis nicht unzufrieden: „Das Ergebnis ist beeindruckend, am Ende hat es jedoch nicht für ein Mandat gereicht, was ich selbstverständlich akzeptiere.“ Er habe etwa Platz 14 unter allen Kandidaten auf den Bundeslisten erreicht und ÖVP-intern Platz fünf. „Ich bin insgesamt 13.000 Kilometer durchs Land gereist und kann mir nichts vorwerfen. In Tirol habe ich hinter Minister Totschnig die zweitmeisten Vorzugsstimmen erzielt und lag sogar noch vor Bundeskanzler Nehammer“, verwies der Seilbahn-Chef auf seinen Tachostand sowie interne Achtungserfolge.