Herbstliche Drei-Seen-Runde im Montafon

Prägnant in der Landschaft liegen die drei Ausgleichsbecken der Illwerke VKW in Rodund, einem Ortsteil von Vandans. Von der Höhe betrachtet sieht man drei große, türkisblaue Seen, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander sowie den Kraftwerksanlagen Rodund I und II befinden. Sie dienen in erster Linie dazu, überschüssiges Wasser zu speichern, das während der Spitzenzeiten der Stromerzeugung in den Kraftwerken entsteht. Bei Bedarf geben sie es kontrolliert an den Fluss Ill ab.