Altacher laden die Akkus für einen Neustart auf

Trainer Fabio Ingolitsch kehrte voller Tatendrang aus seinem Urlaub zurück: „Ausgeruht, vieles abseits des Fußballs gemacht, die Akkus wieder aufgeladen“, umschreibt der Trainer seine kurze Pause. Mit viel Optimismus geht es in die neue Saison, von der auch Ingolitsch weiß, dass sie besser werden muss, als die letzte: „Im Vorjahr bin ich in der Krise hergekommen. Jetzt fange ich frisch an. Den Rucksack vom Vorjahr müssen wir zurücklassen.“