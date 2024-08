Eine Einkehr im ursprünglichen Nenzigasttal

Die Breitblättrige Stendelwurz wird auch Breitblättrige Sumpfwurz oder Breitblättriger Sitter genannt und gehört zur Familie der Orchideen. Die ausdauernde krautige Pflanze erreicht Wuchshöhen zwischen 20 und 100 Zentimetern und beginnt Ende Mai auszutreiben. Die Blütezeit erstreckt sich dann von Juli bis Ende August. Der kräftige Stängel der Pflanze ist kahl, am unteren Ende befinden sich ovale vier bis zehn Zentimeter breite Blätter. Die Blüten sind weiß-rosa bis grünlich und weisen den typischen Orchideenaufbau auf. Nach der Bestäubung entwickeln sich Kapselfrüchte, die sich im August und September öffnen und so den Samen ausfallen lassen. Diese Art wächst oft an Waldrändern und Lichtungen, da sie lichte bis halbschattige Wuchsorte bevorzugt. Gegenüber dem Kalkgehalt des Bodens ist diese Pflanzenart bis zu einem gewissen Grad anspruchslos. Damit hat sie einen großen Vorteil gegenüber anderen Pflanzen: Die Breitblättrige Stendelwurz kann sich gut anpassen und gedeiht im Sumpfland ebenso wie auf Waldboden oder an der Meeresküste.