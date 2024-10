Das verbindet diese Frau mit Marcel Hirscher

Michaela Waldl packt ihre Sachen und fährt in den Wald. Der Herbsttag eignet sich perfekt für ihr Vorhaben. Hier findet die 55-Jährige alles, was sie für ihren Job braucht. Der besteht daraus, nette Dekos zu machen und diese auf Instagram und TikTok zu posten. 700.000 Personen folgen jener Dame, die keine Skifahrerin ist und dennoch gleich viele Fans auf Instagram hat wie Marcel Hirscher. Es gibt Monate, da haben Waldls Videos 20 Millionen Aufrufe. „Ich bin jetzt nicht berühmt. Viele sehen mich einfach als Naturmädel, Basteltante oder Elfenkönigin“, so Michaela ehrlich. Aber ihre Reichweiten auf Instagram und TikTok sprechen eine ganz andere Sprache.