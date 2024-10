Ückert nach Kritik als UMIT-Rektorin abberufen

Auch Tilg betroffen

Ebenfalls vakant wird das Vizerektorat, nachdem das Mandat von Tilg an jenes von Sexl geknüpft war. Der ehemalige Gesundheitspolitiker – der von 2004 bis 2008 als UMIT-Rektor fungiert hatte – war im Jahr 2022 als Vizerektor berufen worden, nachdem er sich im Jahr zuvor aus der schwarz-grünen Landesregierung unter Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zurückgezogen hatte. Er war seit Beginn der Corona-Pandemie in Dauerkritik geraten. Überregional besonders bekannt wurde der studierte Elektrotechniker durch einen Auftritt in der „ZiB2“ im Frühjahr 2020, in dem er mehrmals wiederholte, dass die Behörden in Sachen Ischgl „alles richtig gemacht“ hätten. Sexl wiederum wurde im Jahr 2020 zur Rektorin bestellt. Ihr Vertrag wäre eigentlich noch bis 2028 gelaufen.