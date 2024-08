Jimmy Carter will noch für Kamala Harris stimmen

Am Dienstag will sie gemeinsam mit ihrem „Running Mate“ in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania auftreten. Die Auswahl des Vizepräsidentschaftskandidaten gilt als strategisch wichtige Entscheidung. Es geht dabei darum, möglicherweise entscheidende Stimmen in den für den Ausgang der Wahl Ausschlag gebenden Bundesstaaten – den sogenannten Swing States – zu gewinnen.