Bilder von Jimmy Carters Fest sorgen für Entsetzen

Der ehemalige US-Staatschef Jimmy Carter, der sich seit Februar 2023 zu Hause in palliativer Pflege befindet, hat am Dienstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. TV-Aufnahmen von seiner kleinen Feier mit Freunden und Familie sorgten für Irritationen bei so manchem Zuseher. Denn trotz seines sehr schlechten gesundheitlichen Zustands wurde Carter öffentlichkeitswirksam in seinem Rollstuhl herumkutschiert und „schaute sich“ auch eine kleine Flugshow mit Militärflugzeugen an.