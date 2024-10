Bild von Trump in Hurrikan-Fluten ist KI-generiert

Der US-Wahlkampf geht in den Wochen vor dem Wahltag am 5. November in seine heißeste Phase. Mitten in dieser angespannten Lage wurden Teile der USA von folgenschweren Hurrikans heimgesucht. Sowohl Anhänger der Demokraten als auch der Republikaner versuchten das zu ihren Gunsten zu nutzen, letztere vermehrt anhand von Falschinformationen. Jüngst zog etwa ein KI-generiertes Bild, das den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump zeigt, große Kreise.