Handlungsbedarf bei Gesundheitsversorgung

Pflegeheime aktuell nicht zukunftsfähig

Mit Blick auf den demografischen Wandel sehen die Befragten auch die Pflegeheime in ihrer aktuellen Form als nicht zukunftsfähig an. Es wird ein Mangel an finanziellen Mitteln und Fachkräften befürchtet, was die Versorgung älterer Menschen in Zukunft unsicher mache.