New Yorker Senioren-Tanzgruppe mischt Kärnten auf

Den begeisterten Workshop-Teilnehmer wurde eine Choreografie beigebracht, mit denen sie schließlich gemeinsam mit den „Pacemakers“ im Fernsehen auftreten durften. Die New Yorker fühlten sich in Österreich und besonders in Kärnten übrigens sehr wohl: „Wir lieben Österreich, die Menschen hier sind so freundlich und nett“, schwärmen Susan und Heather. Nach ihren Workshops in Kärnten ging es für die „Pacemakers“ noch Richtung Wien, wo sie in weiteren Workshops ebenfalls Freude an dem Tanzen verbreiteten.