Kickl: Bundespräsident hat Fakten „vernebelt“

Mit noch mehr Rückenwind nach der Landtagswahl in Vorarlberg geht FPÖ-Chef Herbert Kickl in die zweite Runde der Sondierungsgespräche mit der SPÖ und der ÖVP in dieser Woche. Am Montag gab der blaue Frontmann die Marschrichtung vor und betonte, der Wählerwille dürfe nicht ignoriert werden. Allerdings befürchtet er, dass eine „Verliererkoalition“ bereits besiegelt ist. Gegen diese und auch gegen Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilte der Freiheitliche ordentlich aus.