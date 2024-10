Drei Verletzte nach Crash in der Steiermark

Am Dienstagabend krachte es im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark): Eine 75-jährige Autofahrerin kollidierte mit dem Taxibus eines 57-Jährigen in Frauental an der Laßnitz. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen weiteren Pkw-Lenker (40). Alle drei Beteiligten wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.