Kickl fehlt Mehrheit und Akzeptanz in Bevölkerung

Nach dem Rekordergebnis für die FPÖ in Vorarlberg geht Parteichef Herbert Kickl diese Woche in die zweite Runde der Sondierungsgespräche mit SPÖ und ÖVP. Während er an die „vernünftigen Kräfte“ in der Volkspartei appelliert, meint ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker trocken: Kickl fehle zum Regieren nicht nur die Mehrheit im Parlament, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.