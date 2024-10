Van der Bellen gibt Erklärung zur Regierung ab

Kickl selbst hat nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit dem Staatsoberhaupt bekräftigt, dass er Kanzler werden will. Die FPÖ sei die einzige große Gewinnerin der Wahl. Eine „Koalition der Verlierer“ gegen die FPÖ wäre ein „fatales Signal“ an die Wähler, das habe er Van der Bellen gesagt, so Kickl. Eine Brandmauer gegen demokratische Parteien sei zudem ein „Gemäuer gegen die Demokratie selbst“, diese gebe es nicht ohne Pluralismus.