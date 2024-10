Terminkollision! Baby hat für ÖSV-Ass Priorität

Kärntens Ski-Ass Adrian Pertl freut sich schon aufs Babyglück – am letzten Oktober-Wochenende ist es so weit. Doch just da startet auch die Ski-Saison in Sölden. Am Mittwoch will sich der 28-Jährige dafür bei der internen Quali durchsetzen. „Aber wenn das Baby am geplante Tag auf die Welt kommt, hat die Geburt natürlich Priorität.“