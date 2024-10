Moore verrät, wie es Bruce Willis wirklich geht

Die Hollywood-Schönheit verriet auch, dass sie aufhören musste, an der früheren Version von Bruce „festzuhalten“ und die Freude an der Gegenwart zu finden. „Wozu ich immer ermutige, ist, sie in dem Moment zu sehen, in dem sie sind. Wenn man an dem festhält, was war, ist das ein verlorenes Spiel. Aber wenn man sie so annimmt, wie sie gerade sind, ist das sehr schön und süß“, erklärte sie.