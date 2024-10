Kritik an „Gagenkaisern“ bei Gesundheitsagentur

Seither steht die SPÖ in Kontakt mit mehreren Whistleblowern, die der Partei interne Informationen zustecken. Erste vertrauliche Inhalte machte Hergovich am Montag nun öffentlich. Und er packt die Verantwortlichen der LGA dort, wo es wehtut: nämlich beim Gehalt. „Rund 200 Verwaltungsmitarbeiter in der St. Pöltner Zentrale verdienen so viel oder sogar mehr als ein Assistenzarzt“, stellt Hergovich eine Frage, die auch dem medizinischen Personal im Land unter den Nägeln brennt: „Wofür eigentlich?“ Denn die Spitäler würden sich eigentlich weitgehend autonom verwalten.