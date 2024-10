Die Grünen verlieren einen Bundesrat an die FPÖ

Wer für die Freiheitlichen nach Wien geht, ist noch nicht bekannt. Vieles hängt auch davon ab, ob die FPÖ Koalitionspartner der VP wird und wer am Ende auf der Regierungsbank Platz nehmen darf bzw. in den Landtag nachrückt. Christoph Längle, der 2019 sein Mandat an Adi Gross verlor, wird es jedenfalls nicht werden – er ist inzwischen nämlich aus der Partei ausgetreten.