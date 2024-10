Suche nach Pflegeplatz wurde zum Spießrutenlauf

Kurzzeitpflege derzeit vor allem für Flut-Opfer

Einen solchen Pflegeplatz zu vermitteln, ist in den Kliniken Aufgabe des Entlassungsmanagements. Doch das tut sich zurzeit schwer: Denn wegen des Hochwassers mussten viele Pflegebedürftige, die daheim betreut wurden, ihre Häuser verlassen. Sie wurden vorübergehend auf Kurzzeitplätze in den Pflegeheimen aufgeteilt. Daher findet sich in nahegelegenen Landesheimen kein freier Platz für den 84-Jährigen.