Warum im Grunde alles für Schwarz-Blau spricht

Aufmüpfiger „Dreikäsehoch“

Was aber vielleicht noch viel entscheidender ist: Werden Wallner und Christof Bitschi zueinanderfinden? Die beiden waren sich bislang in herzlicher Abneigung verbunden, mehr als einmal hat es bei Landtagsdebatten so richtig gekracht – hier, der junge Oppositionsführer aus dem Brandnertal, der Wallner wiederholt persönlich angegangen ist, dort der erfahrene Spitzenpolitiker, der den aufmüpfigen „Dreikäsehoch“ ein ums andere Mal schulmeisterte. Man erinnere sich nur an Wallner legendären „Rat“ an Bitschi, er möge doch zur Abwechslung mal „das Hirn einschalten“.