Spielberg-Tochter feiert Regiedebüt und lobt Papa

Kleinere Rollen

Destry Spielberg, die als Schauspielerin in kleinen Rollen unter anderem in „Licorice Pizza“ zu sehen war und bei zwei Kurzfilmen auf dem Regiestuhl saß, verriet, sie sei ein Fan des Horror-Kinos. „Mein Vater hat uns viele Filme gezeigt, vor allem Schwarz-Weiß-Filme, die wir nicht so sehr mochten. Mein Name ist eine Hommage an einen dieser alten Filme, seinen Lieblingswestern „Destry Rides Again“.“ („Der Große Bluff“, 1939). Destry wurde auf dem Teppich von ihrem Freund Jake Herskowitz begleitet, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist.