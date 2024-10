Polizisten schossen eines der raren Haaland-Fotos

Haaland betrat Samstag um 13.12 Uhr österreichischen Boden, auf dem er 2018/19 für Salzburg spielte, ehe es den Superstar um 20 Millionen zu Dortmund, 2022 um 60 zu Manchester City zog. Wo das Tormonster mit Siegen in der Champions-, Premier League etc. endgültig zum Weltstar aufstieg, der heute den Rekordmarktwert von 200 Millionen Euro aufweist. Kein Wunder, dass am Rollfeld gleich Polizisten auf ihn zustürmten, ihre Chance nützten! Sie ergatterten eines der ganz wenigen Fotos mit Haaland.