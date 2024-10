Großer Report: Das erben die Österreicher wirklich

Weil der Fiskus in Österreich keine Erbschaftssteuer einhebt, gibt es auch keine offiziellen Daten zu Nachlässen – nicht einmal von der Statistik Austria. Doch eine Ökonomin der WU Wien hat mit ihrem Team jetzt Tausende Verlassenschaftsverfahren ausgewertet – und stellt die Ergebnisse den „Krone“-Lesern zur Verfügung. In einer übersichtlichen Tabelle zeigen wir erstmals, wie viel die „reichsten“ zehn Prozent der Erben im Durchschnitt erhalten, wie viel die nächsten zehn Prozent etc. – bis hin zu den „ärmsten“ zehn Prozent, die sogar auf Schulden sitzenbleiben. Außerdem: So groß ist eine durchschnittliche Erbschaft wirklich.