Feiertag in Navis: Neue Volksschule, neuer Markt

Gemeinde investierte und bleibt Alleineigentümerin

„Ein Pächter war zwischenzeitlich auch schon in Aussicht, sprang aber wieder ab. Während der Bauarbeiten für den neuen Laden lief die Suche also neuerlich“, erzählt der Bürgermeister von der Entstehungsgeschichte, „viele gute Gründe also, die sowohl das lange Ringen um eine Lösung als auch die 180.000 Euro, die die Gemeinde in das Projekt investiert hat, rechtfertigten. Von den Räumlichkeiten selbst bis hin zum gesamten Interior mit Schneidmaschine, Kassentisch, Kühlanlage etc. ist alles im Besitz der Gemeinde. Auch Miete wird vom Betreiber des Lebensmittelgeschäftes keine verlangt.“