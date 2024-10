Tödliche Unfälle: Tirol liegt an trauriger Spitze

Mit einer traurigen Bilanz geht das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) an die Öffentlichkeit. Denn „mit Ausnahme von Wien hat es in den vergangenen 20 Jahren in allen Bundesländern einen Anstieg bei den tödlichen Unfällen im Haushalt-, Freizeit- und Sportbereich gegeben“. Gesamt betrachtet gab es 2004 bundesweit noch 2480 tote Unfallopfer zu beklagen. Bis zum Vorjahr stieg diese Zahl um 25 Prozent auf 3094 an.