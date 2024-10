Diebe räumten Autos aus – und warfen Beute weg

Offensichtlich hatten die Langfinger nicht für alle gestohlenen Gegenstände eine Verwendung. Jedenfalls wurde am Freitag in einem privaten Garten nahe der Tatorte ein schwarzer Müllsack entdeckt, in welchem sich ein Teil der Beute befand. Daneben lag ein vermutlich ebenfalls entwendeter E-Scooter. Ein Großteil der gefundenen Gegenstände konnte noch nicht den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden.