Energieautarkie: Photovoltaik für jedes Zuhause

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit extremer Wetterereignisse und der damit verbundenen Gefahr von Stromausfällen gewinnen PV-Anlagen mit integrierten Speicher- und Notstromlösungen zusätzlich an Bedeutung. Sie gewährleisten eine zuverlässige Energieversorgung auch in Krisensituationen und tragen so zur Resilienz des Energiesystems bei.