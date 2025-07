Sonnenstrom für jedes Budget

Sonnenstrom soll für alle leistbar sein. Ob man den Gesamtbetrag sofort investieren kann oder lieber Schritt für Schritt zahlt – bei Krone Sonne gibt es für beide Möglichkeiten ein durchdachtes Modell. Beim Sofortkauf wird der gesamte Preis der PV-Anlage im ersten Jahr bezahlt. Die staatliche Förderung wird rückerstattet, wodurch sich die Investition bereits zu Beginn deutlich relativiert. Im Gegenzug fallen über die gesamte Lebensdauer der Anlage – also über rund 25 Jahre – keine laufenden Kosten mehr an. Lediglich ein Wechselrichter-Tausch im 16. Jahr ist in der Kalkulationmit rund 1500 Euro einkalkuliert, um realistische Langzeitkosten abzubilden.