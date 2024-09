Der Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Überschüssige Energie für Warmwasser

Der Ohmpilot+ ist das Herzstück, wenn es darum geht, überschüssigen Sonnenstrom sinnvoll zu nutzen: Er verwandelt die Energie in Warmwasser und steigert so die Effizienz der Photovoltaikanlage, während gleichzeitig Heizkosten gesenkt werden. Die Wallbox+ ist die perfekte Ergänzung für E-Auto-Besitzer – sie ermöglicht es, das Fahrzeug mit selbst erzeugtem Strom zu laden, was die Betriebskosten senkt und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen stärkt.