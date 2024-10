Rasanter Anstieg der Solarenergie in Österreich

Der Photovoltaik-Boom in Österreich setzt sich ungebremst fort. Im Jahr 2023 wurden landesweit beeindruckende 2,6 Gigawattpeak (GWp) an neuen PV-Anlagen installiert, was die wachsende Bedeutung der Solarenergie unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist die Steiermark mit einem Zuwachs von 521 Megawatt (MW) – mehr als das Dreifache des Vorjahres.