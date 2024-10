15 Gemeinden läuten die Wärmewende ein

Das Burgenland will bis zum Jahr 2030 klimaneutral und energieunabhängig bilanzieren. Das Projekt „Wärmewende in Eisenstadt und Umgebung“ soll ein Baustein sein, um das Vorhaben umzusetzen. Die Forschung Burgenland hat dazu Fördermittel im Umfang von einer Million Euro lukriert, so Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds als Fördergeber. „Damit schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige Energieversorgung in der Region und leisten einen wichtigen Beitrag zum österreichischen Klimaziel,“ erklärt Landes-Vize Astrid Eisenkopf.