„Ein Treffen mit Arnold Schwarzenegger wäre toll“

Fix ist das nächste Treffen deiner Decathlon-Mannschaft im Oktober. Hast du schon Vorstellungen für die neue Saison?

„Ich habe schon in diesem Jahr beim Rennprogramm mitreden können, der Fokus lag dabei zu hundert Prozent auf der Tour. Ich möchte meine Rennen aber noch bewusster auswählen. Die Idee ist, dass ich im Frühjahr wirklich zu hundert Prozent fit bin, und nicht schon irgendwie an die Tour im Juli denken zu müssen. Ich möchte am Start stehen, um Rennen gewinnen zu können.“