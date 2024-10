Mit Suchtgift 220.000 Euro Profit gemacht

Kopf der Bande gestoppt

Den gesuchten Besitzer (27) nahmen Fahnder kurz darauf fest. Danach ging es Schlag auf Schlag. Ein Täter (35) aus dem Bezirk Baden (NÖ) – er stellte sich der Polizei in St. Michael in Begleitung seiner Anwältin – und ein Komplize (68) aus dem Bezirk Oberwart gingen ebenfalls in Haft. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Güssing, konnte bei einer Kurierfahrt gestoppt werden.